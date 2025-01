Juve, Renato Veiga in volo per Torino: arriva in prestito dal Chelsea

Veiga è un classe 2003 ed è figlio d’arte, visto che suo padre Nelson è stato anch’egli un difensore e ha vestito per 15 volte la maglia della Nazionale di Capo Verde. Cresciuto nello Sporting Lisbona, non ha mai giocato in prima squadra, si è fatto le ossa in Germania all'Augsburg prima del trasferimento al Basilea da dove il Chelsea lo ha prelevato la scorsa estate. Lo sbarco in Premier non è stato come se lo immaginava, visto che Maresca lo ha impiegato solo 176 minuti, soprattutto in Conference League.