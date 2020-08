Juventus, ufficiale l'acquisto di McKennie

JUVENTUS

La Juventus ha ufficialmente annunciato l'acquisto di Welson McKennie: il centrocampista arriva dallo Schalke 04 in prestito oneroso da 4,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni (pagabili in tre esercizi) e che può tramutarsi in obbligo "al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". La cifra del riscatto, recita il comunicato bianconero, potrà salire fino a 25,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi. Juventus, visite mediche per McKennie

















Classe 1998, mediano tuttofare, il texano viene da una stagione estremamente positiva, nonostante il periodo difficile vissuto dal club di Gelsenkirchen. Non è esattamente un goleador (3 gol in 28 presenze in Bundesliga nell'annata appena conclusa), ma ha dalla sua grande dinamismo e forza fisica, che ne fanno uno dei migliori recupera-palloni tra gli under 21 sulla piazza. D'altronde, una delle prime richieste di mister Pirlo, è stata quella di avere a disposizione giocatori pronti a riguadagnare in fretta il possesso palla e McKennie sembra proprio l'uomo giusto per questo compito.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni. Inoltre, l’accordo prevede: -L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il termine della stagione 2020/2021; -La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 18,5 milioni pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 7 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi.