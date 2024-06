Juventus, Thuram Jr si avvicina: si tratta con il Nizza. E Rabiot...

MANOVRE BIANCONERE

Il centrocampista del Nizza è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera: continuano i contatti tra le squadre

La Juventus si avvicina sempre di più a Khephren Thuram. Il centrocampista francese ha già dato il via libera al trasferimento e nelle prossime ore potrebbe essere raggiunto l'accordo definitivo tra le parti. Nel frattempo, la Juventus ha chiuso per la cessione di Moise Kean alla Fiorentina e potrà dunque investire il ricavato per ingaggiare il figlio di Lilian, ex centrale bianconero.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, Palladino scommette su Kean: affare fatto da 18 milioni con la Juventus La trattativa tra i due club continua e nelle ultime ore la distanza tra le due parti si sta avvicinando. La richiesta iniziale del Nizza è una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni, mentre l'obiettivo della Juventus è quello di abbassare le pretese dei francesi e chiudere a meno. Aggiungendo magari qualche bonus. La sensazione è che la trattativa sia ben avviata e che nei prossimi giorni potrebbe arrivare un'intesa definitiva.

Nel frattempo, il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli aspetta una risposta da Adrien Rabiot, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. La Juventus ha offerto 7.5 milioni ma va anche registrato un inserimento da parte del Milan nella trattativa. La certezza è che l'eventuale arrivo di Thuram non escluderebbe la permanenza di Rabiot, che però è ancora in dubbio. Una volta sciolto questo dubbio, la Juve sarebbe pronta a spingere anche per Koopmeiners, obiettivo primario a centrocampo.