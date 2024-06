Fiorentina, Palladino scommette su Kean: affare fatto da 18 milioni con la Juventus

L'ACCORDO

L'attaccante firmerà un contratto fino al 2028 per provare a rinascere in viola. Non segna da aprile 2023

Moise Kean riparte dalla Fiorentina. L'attaccante classe 2000 è pronto a lasciare nuovamente la Juventus, ma questa volta senza biglietto di ritorno. Dopo qualche giorno di trattativa la società di Commisso ha limato i dettagli con la dirigenza juventina trovando l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo per 13 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Il centravanti firmerà un contratto fino al 2028 con la Fiorentina, voluto fortemente dal nuovo allenatore Raffaele Palladino che già lo scorso inverno provò a portarlo al Monza in prestito.

La Fiorentina, dunque, continua a fare affari con la Juventus e nella trattativa per portare Moise Kean al Franchi siamo esattamente nella situazione in cui tutti, dopo le strette di mano, pensano di aver fatto l'affare. La società viola, convinta di aver portato in Toscana un attaccante di valore e in cerca di riscatto, giovane e a una cifra abbordabile; la Juve, serena per aver ceduto una pedina considerata in esubero ricavandoci un'entrata da investire in altri reparti; e il giocatore che avrà l'occasione di essere al centro di un progetto tecnico da prima punta. Chi avrà ragione sarà il campo, come sempre, a dirlo.

Palladino però crede molto nelle capacità di Kean ed è convinto che l'attaccante, uscito da tempo anche dal giro della nazionale nonostante l'emergenza azzurra, abbia bisogno solo di continuità e fiducia per tornare ad alti livelli, quelli ipotizzati in un inizio di carriera folgorante. Per questo la richiesta e il posto al centro dell'attacco della Fiorentina, reparto nelle ultime stagioni criticato dall'addio di Vlahovic in poi.

Certo Kean dovrà metterci del suo per riprendersi il palcoscenico, inteso come quello con il pallone tra i piedi e non con un microfono in mano. L'attaccante non segna da più di un anno in Serie A, era l' 1 aprile 2023, ventitré partite di campionato senza gol o assist tra un infortunio e l'altro.