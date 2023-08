Juventus, Szczesny: "Arabia? Ho già tanti soldi... L'esclusione dall'Europa non è la fine del mondo"

L'INTERVISTA

Il portiere conferma la titolarità in bianconero: "Sono legato alla Juve e la società mi vuole qui"

Wojciech Szczesny sarà il portiere titolare della Juventus nella stagione 2023/24, ora non ci sono dubbi. Qualche timida voce di mercato sembrava poter cambiare i piani del portiere polacco che però, di lasciare la Juventus non ha intenzione: "Arabia? Ho già guadagnato tanti soldi in carriera, preferisco le sfide divertenti e difendere la porta bianconera è la cosa migliore che possa avere. Sono legato alla Juve e il club mi vuole qui".

Parla poco solitamente il portiere polacco, ma quando lo fa usa la sincerità senza filtri come nell'intervista rilasciata a TVP Sport: "So che sono e sarò un giocatore della Juventus, a meno che non mi vogliano. Leggo molto poco sul mio conto e difficilmente una voce può influenzarmi".

L'annata in bianconero sarà senza competizioni europee: "Per la prima volta in carriera ci sarà più tempo per allenarsi adeguatamente e riposare. Non è la fine del mondo alla fine, guarderò la Champions alla tv". L'obiettivo in Italia però resta lo scudetto: "La voglia di riconquistarlo è sempre più grande. C'è frustrazione per non aver avuto successo ultimamente, ma la motivazione di tornare a lottare per il titolo è al massimo".