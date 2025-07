Juventus, svolta Sancho: Comolli prepara l'offerta ufficiale

Operazione chiusa quindi? Non proprio, perché per lasciare i Red Devils Sancho si aspetta una buonuscita da circa 5 milioni e per questo sta trattando con il Manchester United (con cui è in scadenza nel 2026). Il club inglese vuole liberarsi di lui e lui vuole andarsene, la sensazione è che un accordo a metà strada possa essere trovato. Per questo nei prossimi giorni Comolli presenterà un'offerta ufficiale al Manchester United, che probabilmente vista la volontà di tutti di chiudere l'operazione non andrà oltre i 20 milioni di euro, bonus compresi. A quel punto la palla passerà ai Red Devils.