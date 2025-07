Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, oggi il Milan ha avuto nuovi contatti col Chelsea per Nicolas Jackson, per provare ad approfondire la fattibilità economica dell'operazione. Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato sarebbe un'operazione difficile perché per i Blues il senegalese può partire, ma alle loro condizioni (40 milioni). Le alternative per i rossoneri sarebbero Tolu Arokodare del Genk o Patrick Schick, ex Roma e oggi al Leverkusen.