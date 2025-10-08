Juventus, spunta l'idea Guerreiro per la fascia. E Vlahovic...

Per questo motivo, i bianconeri starebbero valutando con attenzione il profilo di Raphael Guerreiro. Il terzino del Bayern Monaco è attualmente ai margini del progetto di Vincent Kompany: in Bundesliga ha racimolato appena 70 minuti in quattro presenze. Come riportato da Tuttosport, il contratto del portoghese scadrà a giugno 2026 ma, al momento, non sembrano esserci possibilità di rinnovo. I bavaresi, piuttosto che perderlo a zero, potrebbero valutare l'idea di cederlo già a gennaio e la Juventus resta alla finestra. Guerreiro risolverebbe non pochi problemi vista la sua duttilità: capace di giocare sia da esterno come tutta fascia sulla sinistra o da mezzala, potrebbe garantire maggiore incisività offensiva.