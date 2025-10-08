Juventus, spunta l'idea Guerreiro per la fascia. E Vlahovic...

Il terzino del Bayern andrà in scadenza a giugno: senza rinnovo, i bavaresi potrebbero venderlo a gennaio
In questo inizio di stagione, il campo sta già dando diverse indicazioni alla dirigenza della Juventus su come dovrà agire nella prossima sessione di mercato. Le fasce sono il reparto in cui bisognerà intervenire senza se e senza ma: a destra continuano a giocare adattati Kalulu e McKennie, mentre a sinistra non si può fare a meno di Cambiaso.
Per questo motivo, i bianconeri starebbero valutando con attenzione il profilo di Raphael Guerreiro. Il terzino del Bayern Monaco è attualmente ai margini del progetto di Vincent Kompany: in Bundesliga ha racimolato appena 70 minuti in quattro presenze. Come riportato da Tuttosport, il contratto del portoghese scadrà a giugno 2026 ma, al momento, non sembrano esserci possibilità di rinnovo. I bavaresi, piuttosto che perderlo a zero, potrebbero valutare l'idea di cederlo già a gennaio e la Juventus resta alla finestra. Guerreiro risolverebbe non pochi problemi vista la sua duttilità: capace di giocare sia da esterno come tutta fascia sulla sinistra o da mezzala, potrebbe garantire maggiore incisività offensiva.
L'asse di mercato tra Monaco di Baviera e Torino potrebbe essere molto calda. Oltre al portoghese, infatti, bisogna tenere d'occhio anche la situazione legata a Dusan Vlahovic. Ad oggi è ancora presto per parlare di uno scambio con Guerreiro, sebbene il Bayern non abbia mai mollato l'attaccante serbo.