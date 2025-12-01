Newcastle, Howe lancia il mercato di gennaio: "Mi piacerebbe sempre mantenere la squadra fresca"

Nonostante 275 milioni di euro spesi in estate, il Newcastle non sembra essere sazio e punta a rafforzarsi ulteriormente in vista del mercato di gennaio. A confermarlo è stato Eddie Howe che ha rilanciato i progetti della squadra inglese: "Non ne abbiamo ancora parlato, ma lo faremo presto. Non sappiamo mai come sarà il mese di gennaio, dobbiamo prepararci a ogni eventualità. Mi piacerebbe sempre mantenere la squadra fresca. In ogni finestra la nostra idea è essere attivi. Per quanto riguarda le finanze, ne discuteremo nei prossimi giorni".