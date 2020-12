Juventus: sorpasso per Reynolds, il Cagliari può fare da sponda

Non solo il discorso attaccante nei piani della Juventus per regalare qualche rinforzo a Pirlo, Paratici guarda anche in prospettiva e - dopo le voci della vigilia di Natale - arrivano conferme sul forte interesse per Bryan Reynolds. L'esterno americano dell'FC Dallas piace anche a Roma e Bruges ma la Juve, che può contare pure sulla sponda del connazionale McKennie, ha decisamente messo la freccia per un affare da calciomercato invernale ma in ottica estiva.

