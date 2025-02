Juventus: si aspetta l'annuncio di Kelly, Fagioli tra Fiorentina e Marsiglia

Ultime ore di mercato in casa Juventus, senza grossi colpi in attesa. In entrata si attende solo l'annuncio di Lloyd Kelly, terzo e ultimo dei giocatori arrivati per dare una mano alla difesa dopo gli stop di Bremer e Cabal. Si stanno sistemando gli ultimi dettagli con il Newcastle relativi a bonus e termini di pagamento, poi ci sarà l'ufficialità. Il 26enne inglese si trasferisce a Torino con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro, più diritto di riscatto a facili condizioni in modo da farlo diventare di fatto automatico: alla fine la Juve verserà al club di Premier League altri 14 milioni di euro più un massimo di 5 per quanto riguarda i bonus.