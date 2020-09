Juventus, sfumata la pista De Siglio-Villarreal

CAPITOLO CESSIONI

Sfuma un'altra trattativa calda per la cessione di Mattia De Sciglio. Il terzino della Juventus, che già a gennaio era stato vicinissimo al Psg, per il momento non si muove da Torino, dopo lo stop alle negoziazioni con il Villarreal. I contatti tra le parti erano ben avviati, ma gli spagnoli hanno poi deciso di virare su Pervis Estupiñán, talentuoso esterno ecuadoriano classe '98 del Watford. De Sciglio, in ogni caso, resta in uscita, con la Juve che conta di racimolare 10-12 milioni di euro dalla sua cessione.

Le piste spagnole erano sembrate quelle più calde negli ultimi giorni. L'interessamento del Valencia era durato il tempo di fare i conti con le richieste bianconere, considerate le difficoltà economiche del club, mentre il 'Sottomarino Giallo' sembrava fare sul serio, vista la necessità di sostituire l'infortunato Alberto Moreno (fuori almeno sei mesi per la rottura del crociato in amichevole). Emery ha però preferito puntare su Estupiñán che, nonostante sia di proprietà del Watford, gioca in prestito Spagna ormai da tre anni e conosce la Liga, avendo giocato l'ultima stagione all'Osasuna dopo due anni in Segunda Division.

Per De Sciglio in ogni caso la Juve è pronta a valutare altre offerte, con l'obiettivo di sfoltire un po' il monte ingaggi (pesa 4,8 milioni di euro sul bilancio bianconero) e anche la rosa, dato che nel ruolo di terzino Pirlo è al momento coperto sia a destra sia a sinistra.