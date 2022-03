Juventus, settimana decisiva per il rinnovo di Dybala. Inter sullo sfondo

L'INTRIGO

L'agente della Joya si vedrà con i bianconeri per discutere il prolungamento. E Marotta prepara l'offerta in caso di fumata nera

Il nuovo problema accusato da Paulo Dybala, il dolore al flessore lo costringerà a saltare la partita con lo Spezia, si inserisce in una settimana delicata per il suo futuro. Un tassello in più da considerare nei colloqui con la Juventus per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno visto che, non è una novità, dentro al club c'è chi inizia a porsi una questione che solo qualche mese fa sarebbe stata ai limiti del tabù: investire 7 milioni di euro all'anno (più bonus) per le prossime quattro stagioni su un giocatore che sta dimostrando di soffrire di numerosi stop and go fisici è un rischio da calcolare in ogni minimo aspetto, non solo quello economico. Tanto più che sullo sfondo resta l'interesse dell'Inter. Getty Images

Nessuna asta, questa è la parola d'ordine, anche in caso di rilanci di squadre in Serie A. Nell'incontro che la Uve avrà col procuratore Antun in settimana, forse giovedì, l'offerta bianconera sarà già al ribasso rispetto a quella iniziale, di ottobre, da 8,5 milioni di euro più bonus. Per questo Marotta, una volta in più, ha fatto sapere all'agente della Joya che l'Inter c'è nel caso le trattative coi rivali bianconeri non andassero a buon fine: Antun darà comunque priorità alla Juve ma non chiude alcuna porta, vista la situazione intricata.

I nerazzurri, che hanno pianificato l'addio di tre ingaggi pesanti come quelli di Sanchez, Vidal e Vecino, pensano a un quinquennale da 7,5 milioni di euro l'anno più bonus. Offerta lusinghiera e che tenterebbe di sicuro Dybala se non potesse continuare a vestire la maglia numero 10 della Juventus, al netto di eventuali altre proposte esteere (Tottenham?). Da tempo si parla di settimana decisiva per il rinnovo ma mai come questa volta si attende un dentro-fuori visto che tra meno di quattro mesi l'argentino sarà un giocatore senza contratto.