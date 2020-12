Juventus, senti Raiola: "Pogba infelice a Manchester, deve cambiare aria"

L'ASSIST

Il mercato invernale è alle porte e sulla scena irrompe il solito Mino Raiola. Uno dei nomi caldi sul piatto è quello di Paul Pogba il cui futuro al Manchester United è nebuloso dopo le recenti panchine e le prestazioni sottotono: "Inutile girarci attorno. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice - ha tuonato Raiola ravvivando le speranze dei club di mezza Europa -, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria".

Il contratto di Pogba con i Red Devils scadrà nell'estate del 2022: "La soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato - ha sentenziato Raiola in un'intervista a Tuttosport -. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, ergo capisce poco niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà", ha aggiunto.