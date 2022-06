Juventus, senti Rabiot: "Sono sotto contratto e non voglio andare via"

Da settimane si parla di un suo possibile addio, ma Adrien Rabiot non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus e lo ha ribadito a chiare lettere dal ritiro della Francia: "Personalmente, non ho parlato con il club. Cerco di non affrontare queste cose in questo momento, le lascio al mio agente - ha detto l'autore del momentaneo vantaggio nella partita contro la Croazia - Sono sotto contratto con la Juventus e non c'è nessun segnale che possa far pensare a un mio addio".