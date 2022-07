Juventus-Roma, incontro per Zaniolo: i soldi arrivano da de Ligt

Dopo Pogba e Di Maria, per cui si attendono solo visite mediche e firma, il mercato della Juventus è pronto a una nuova accelerazione: se da un lato il destino di Matthijs de Ligt, Chelsea o Bayern Monaco che sia, sembra delineato, l'affondo bianconero per Nicolò Zaniolo. E non sembra un caso che entrambe le trattative abbiano avuto una forte accelerazione nelle ultime ore perché sarà più facile chiudere la trattativa con la Roma per il centrocampista azzurro con le spalle coperte dai milioni che entreranno con la cessione del difensore. I giallorossi valutano Zaniolo 60 milioni di euro, la Juve vuole provare a scendere di una quindicina mentre sembra remota la possibilità dell'inserimento di una contropartita: Mourinho scarta Arthur e pensa a Zakaria (che però Allegri considera intoccabile), al limite un nome buono può essere quello di Filippo Ranocchia.

