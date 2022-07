Il Bayern Monaco vuole de Ligt: contatti positivi con il giocatore, ma l'offerta non soddisfa la Juventus

NUOVA CANDIDATA

L'olandese ha parlato con Nagelsmann e Salihamidzic, ma c'è distanza tra le società

Matthijs de Ligt si è convinto: il Bayern Monaco è il passo giusto per il proseguio della carriera. L'indiscrezione arriva dalla Germania e parla anche di contatti già avviati tra la società bavarese e la Juventus per portare il difensore olandese in Bundesliga. De Ligt ha parlato con il tecnico Nagelsmann e con il ds Salihamidzic che lo hanno convinto della bontà di sceglierne il Bayern anziché la Premier League.

Il nodo resta la cifra che la Juventus chiede e che il Bayern, al momento, non è disposto a sborsare. La clausola rescissoria di de Ligt è superiore ai 100 milioni di euro, ma la società bavarese come prima offerta ha messo sul piatto 60 milioni. Troppo pochi per una fumata bianca, ma abbastanza per iniziare a parlarne.

L'inserimento di contropartite è una questione che i bianconeri vorrebbero evitare, ma che potrebbe diventare inevitabile con il passare del tempo. Il Chelsea offre poco più del Bayern, ma stando a Sky Germania è stato sorpassato nelle preferenze del giocatore, un dettaglio non di secondo piano. Poi c'è il Manchester United, al momento defilato, ma non da escludere.

Il primo nome ipotizzato per la Juventus è Benjamin Pavard, 26enne terzino destro dal profilo gradito alla dirigenza e ad Allegri. Prima però i bianconeri proveranno a ottimizzare la parte cash dell'affare, non una cosa semplice ma necessaria.

Contemporaneamente la Juve si sta guardando intorno per cercare un profilo ideale per sostituire l'olandese. Il nome ricorrente è il difensore classe 1997 dell'Arsenal, Gabriel. I Gunners chiedono 40 milioni di euro.