Juventus-Roma, asse solido per Rugani

Il niente di fatto di Fabio Paratici nel viaggio a Barcellona rispalanca il portone giallorosso per Daniele Rugani. Con Demiral che in un mese ha scalato le gerarchie, superandolo, il difensore azzurro si trova in una posizione di secondo piano (e a rischio di taglio nella lista Champions se rimanesse) quindi vede la Roma come un'ottima prospettiva. Tra Juventus e giallorossi si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 25-30 milioni di euro.