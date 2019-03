Juventus, Raiola smentisce le parole su Kean

"Ho creato un account Facebook solo per segnalare che altri account che utilizzavano il mio nome erano fake. Non uso e mai userò Facebook per postare o commentare sotto post di altri. Sono stato impersonato per anni da altri su Facebook e Linkedin, questa cosa fa schifo" scrive Raiola su Twitter.



I only created a Facebook account so people realise other accounts using my name are fake. I don’t post and will never use Facebook to make any comment in my or other people’s accounts. I am being impersonated for years on Facebook and Linkedin and it sucks.