Juventus, Pogba verso la rescissione? C'è l'indizio social...

JUVENTUS

Il centrocampista francese ha smesso di seguire il club bianconero su Instagram: il suo contratto scade nel 2026, ma è squalificato per doping fino al 2028

Le strade di Paul Pogba e della Juventus potrebbero essere destinate a separarsi in maniera definitiva. Il centrocampista francese ha smesso di seguire il club bianconero sui social, un chiaro indizio che qualcosa si sta muovendo: il suo contratto scade il 30 giugno 2026, ma sul suo conto pesa la squalifica di quattro anni inflittagli lo scorso febbraio dal Tribunale Nazionale Antidoping in seguito alla positività al DHEA riscontrata il 20 agosto 2023. Pogba è attualmente al minimo salariale, ma non è da escludere che possa presto arrivare anche la rescissione.

Vedi anche juventus Pogba torna a parlare: "Mi sento ancora un calciatore. Juve? Chiedete a loro" L'assegnazione a Kenan Yildiz della maglia numero 10, fino alla scorsa stagione formalmente di "proprietà" di Pogba, è stato l'ultimo atto di un percorso di allontanamento per certi versi inevitabile. Durante Euro 2024 l'ex Manchester United aveva detto di sentirsi ancora un calciatore in attività, tutt'altro che finito, ma aveva lasciato intendere che i rapporti con la dirigenza bianconera fossero ormai freddi: "Ho un contratto, ma non ho avuto l’opportunità di parlare con direttore e allenatore… C'è silenzio. Penso che stiano aspettando il risultato dell’appello, ma dovete chiedere a loro". Pogba, subito dopo la squalifica, ha presentato appello al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, ma la sentenza potrebbe farsi attendere ancora a lungo.