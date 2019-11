Juventus, Pogba è più di un'ipotesi: adesso il prezzo può scendere

I TIFOSI SOGNANO

"Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano" amava ripetere Adriano Galliani parlando di mercato e la storia d'amore tra Paul Pogba e la Juventus, che non si è mai interrotta del tutto, presto potrebbe ricominciare. Dopo il messaggio del centrocampista francese a Leonardo Bonucci su Instagram ("Capitanooooo" con una serie di emoji adoranti), il tormentone di un possibile ritorno a Torino è tornato di attualità, rilanciato anche da Tuttosport, che sottolinea come la Vecchia Signora possa essere favorita dal delicatissimo momento che sta vivendo il Manchester United, in forte ritardo in campionato e fuori dalla Champions League.

Non è certo un mistero che la scorsa estate la Juve abbia pensato al grande ritorno a Torino di Pogba, ai ferri corti con lo United, ma l'operazione è presto naufragata per le difficoltà incontrate dai bianconeri nelle cessioni di alcuni giocatori e perché il club inglese non dava segnali di voler lasciar partire il proprio giocatore.

Se in estate il prezzo che faceva il Manchester era 150 milioni, adesso lo United potrebbe rivedere le proprie pretese spinto dall'andamento negativo della squadra e anche dal fatto che la data di scadenza del contratto del francese, nonostante l'opzione di rinnovarlo per un'altra stagione, è sempre più vicina: giugno 2021.

"Il club bianconero è pronto a sostenere l'operazione", rivela Tuttosport in prima pagina, ma a quanto ammonterebbe l'operazione? Secondo il quotidiano torinese Pogba potrebbe fare ritorno a Torino poco più di tre anni dopo il trasferimento in Inghilterra per 'soli' 120 milioni di euro (una somma che permetterebbe comunque al club inglese di fare una plusvalenza vicina ai 100 milioni visto che il francese è al quarto di 5 anni di contratto) Una cifra considerevole, certo, ma che potrebbe scendere ulteriormente se nell'affare venissero inserite una o più contropartite: Emre Can e Mandzukic su tutti.

Pogba e la Juve hanno ricominciato a flirtare, il prossimo mercato si annuncia già rovente.

