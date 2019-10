Manchester United, Pogba incontra Zidane: "Casualità"

VOCI DI MERCATO

Non ci sarà nel big match di Premier League tra Manchester United e Liverpool Paul Pogba. L'infortunio alla caviglia lo costringe allo stop forzato. Nel frattempo però, il centrocampista francese si gode la pausa delle nazionali a Dubai in compagnia di Zinedine Zidane. Il Daily Mirror ha pubblicato una foto che ritrae il Polpo che chiacchiera a bordo piscina con l'allenatore del Real Madrid. "Una pura casualità, visto che eravamo lì entrambi ci siamo messi a parlare" ha detto l'allenatore.

Che Pogba voglia andarsene da Manchester non è un mistero. E la Spagna potrebbe essere una destinazione gradita al francese. La trattativa con il Real Madrid, infatti, non è nuova: già la scorsa estate i Red Devils avevano trattato con il club madrileno, ma il tutto si era chiuso con un niente di fatto. Ora il trasferimento del centrocampista ex Juve potrebbe tornare sul tavolo delle trattative: Zidane considera Pogba la prima scelta per rinforzare il proprio centrocampo e ovviamente il tecnico non può sbottonarsi eccessivamente.

Zidane era Dubai in occasione della conferenza sull'inserimento dell'intelligenza artificiale nel mondo dello sport. Pogba si trovava invece lì per un po' di relax, non essendo impegnato con la Francia a causa dell'infortunio. In quest'occasione, magari, il giocatore ha avuto modo di convincere ancora di più l'allenatore dei blancos a portarlo con sè. E chissà se il futuro di Pogba parlerà spagnolo,