Juventus, c'è l'offerta dall'Arabia per Paul Pogba. De Paul e Kessie possibili alternative

PROPOSTA SHOCK

L'Al-Ahly ha messo sul piatto 100 milioni più bonus in 3 anni, ma vuole garanzie fisiche. La Juventus aspetta

Paul Pogba in Arabia Saudita è molto più di uno dei tanti viaggi verso La Mecca, l'ultimo in settimana. Le smentite di rito della Juventus nascondono infatti un approccio serio e deciso da parte dell'Al-Ahly con un'offerta ipotizzata da 100 milioni di euro in tre anni più bonus. Tanti, tantissimi per non far vacillare la volontà di Pogba di rinascere in bianconero dopo un anno disastroso dal punto di vista fisico. Quello è il punto della situazione, come sta Pogba? Un dubbio che attanaglia tanto la Juventus quanto l'Al Ahly che vuole comunque aspettare di verificare le condizioni del "Polpo".

"Ora no, domani non so" ha scritto Pogba sui propri social lasciando intendere tutto e niente, ma la situazione è delicata. Da una parte c'è la Juventus che se è vero che si libererebbe dell'ingaggio elevato del francese se i dubbi sulla tenuta fisica non venissero dissipati rapidamente, allo stesso modo vorrebbero rinunciare al giocatore solo una volta intuito che lo spolvero dei tempi d'oro non sarà avvicinato nemmeno con una preparazione atletica priva di intoppi. Dall'altra parte l'Al-Ahly vuole certezze prima di spendere oltre 100 milioni di euro sul francese, oltre al costo del cartellino che non sarà in saldo (almeno 10 milioni). Infine c'è Pogba che per quanto attirato dai soldi e dalla possibilità di volare in Arabia Saudita è nel mezzo di una sfida contro se stesso, dimostrare a tutti di essere ancora un campione.

Le alternative - In attesa di capire gli sviluppi sull'asse Torino-Gedda, la dirigenza bianconera sta impostando qualche manovra di intervento per eventualmente sostituire Pogba. Sfumato Milinkovic-Savic destinato anche lui in Arabia Saudita, ci sono da sistemare altri esuberi come Zakaria e McKennie per poi rinforzare il reparto. Koopmeiners dell'Atalanta è un profilo che Giuntoli seguiva con attenzione già per il Napoli, ma la richiesta della Dea è di quelle elevate. Altri nomi citati da La Gazzetta dello Sport poi sono due vecchie conoscenze della Serie A, De Paul dell'Atletico e Kessie del Barcellona.