Juventus, Paratici: "Pogba? Presto per parlarne ma gli vogliamo bene"

Paulo Pogba è nome che ruota attorno alla Juventus da qualche tempo ma Fabio Paratici frena, pur abbracciandolo simbolicamente: "Pogba è un grande giocatore, gli vogliamo bene come agli altri nostri ex ma è del Manchester United. Siamo alla sesta partita di campionato ed alla terza di Champions, è presto per pensare ad obiettivi futuri. Siamo concentrati sulla costruzione di questa squadra e su questa stagione".