Juventus, Paratici: "Il rinnovo di Ronaldo non all'ordine del giorno, ha ancora un anno di contratto"

Da Parigi sono arrivate voci di un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al PSG, magari nell'ambito di un affare che porterebbe Icardi a Torino, ma Fabio Paratici preferisce pensare al presente: "C'è tempo per parlare del rinnovo di CR7, fortunatamente ha ancora un anno di contratto. Non è all'ordine del giorno, ci sarà tempo per discuterne" le parole del ds della Juventus prima della sfida contro il Porto.

Getty Images