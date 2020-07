Juventus, Paratici blinda Sarri e CR7: "Restano senz'altro. Dybala? Stiamo trattando il rinnovo"

MANOVRE BIANCONERE

Maurizio Sarri sarà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione e con lui, in bianconero, ci saranno anche Cristiano Ronaldo e Dybala. Lo ha confermato nettamente il ds bianconero Fabio Paratici prima della sfida contro la Lazio: "Sulle voci del vertice per decidere l'esonero di Sarri ci siamo fatti due risate. Basta un pareggio che partono queste voci, siamo abituati. Sarà senz'altro lui il tecnico della Juve l'anno prossimo".

Sul futuro del tecnico bianconero, secondo Paratici c'è poco da discutere: "Ormai siamo abituati a questa cosa che, dopo anni di vittorie su vittorie, al primo pareggio si parla di problemi interni allo spogliatoio, riunioni e quant'altro. Noi ci ridiamo un po' sopra, anche con Sarri in queste settimane. Sarà senza dubbio lui il nostro allenatore nella prossima stagione".

Come il tecnico, anche Cristiano Ronaldo e Dybala resteranno alla Juventus nonostante le voci di mercato sul portoghese e un rinnovo che non arriva dell'argentino: "Cristiano è contento qui ed è super convinto di restare perché sta molto bene da noi. Per Dybala parliamo di frequente con il suo entourage e siamo sulla stessa linea per trovare la migliore soluzione di rinnovo. Paulo deve restare da noi, è importantissimo e può dare ancora molto alla Juventus nei prossimi anni".