Juventus, obiettivo Eriksen a parametro zero: "Contatti avviati"

Un altro colpo a parametro zero dopo gli ultimi messi a segno (Ramsey e Rabiot). Secondo quanto scrive il Daily Mail, la Juventus avrebbe avviato i contatti con l'entourage di Christian Eriksen, in scadenza di contratto col Tottenham tra un anno. I bianconeri al momento sono impegnati a sfoltire la rosa e non faranno pazzie in entrata a centrocampo in questa sessione di mercato (le uscite servirebbero semmai per andare all'assalto di Icardi): però già a gennaio il danese sarebbe libero di stringere accordi con altri club in caso di mancato rinnovo. Juve, operazione esuberi

Eriksen sembrava vicino al Manchester United ma l'affare alla fine è sfumato - bloccando per il momento la partenza di Pogba - perché il 27enne aspetta ancora una chiamata dal Real Madrid (in Spagna le trattative si chiudono il 2 settembre): i Blancos sperano di chiudere presto per Van De Beek anche se non è escluso che l'olandese resti un'altra stagione ad Amsterdam come auspicato dal tecnico Ten Hag.

Il Tottenham, che adesso per il centrocampista potrebbe ricavare almeno 70 milioni e invece rischia di perderlo tra 12 mesi senza guadagnare nulla, sta cercando di correre ai ripari proponendogli un maxi-rinnovo da oltre 11 milioni. Potrebbe non bastare, e comunque un nuovo accordo prevederebbe probabilmente una clausola che consenta a Eriksen di lasciare i londinesi di fronte a offerte di un determinato valore. Non se lo augura la Juve, pronta a intervenire e realizzare un altro capolavoro di mercato.