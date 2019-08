Pogba riaccende il mercato: "Tutto può ancora succedere"

L'ESCA

Paul Pogba torna a far sognare i tifosi di Real Madrid e Juventus. In un mondo parallelo come quello del calciomercato dove i dettagli e le mezze frasi sono i protagonisti assoluti, il centrocampista francese del Manchester United giurando professionalità alla propria squadra ha allo stesso tempo riacceso discorsi d'addio che sembravano chiusi. "Sono allo United, per ora" è seguito all'ammissione delle trattative con grandi club d'Europa lasciando intendere nuovamente che sì, nella sua Manchester si trova bene, ma probabilmente si troverebbe anche meglio altrove. Raiola: "Pogba? Vediamo, giorno dopo giorno..."

"Sappiamo tutti che ci sono stati certi discorsi e vedremo cosa potrà accadere in futuro - ha continuato Pogba dopo il convincente 4-0 all'esordio contro il Chelsea -. A me piace giocare a calcio e darò sempre tutto in campo, per ora sono al Manchester United e poi vedremo". Strade aperte sempre e comunque.

Un concetto chiaro e lineare che però si sposa anche con le parole che Zidane dalla Spagna ha pronunciato in chiave mercato a poche ore di distanza lasciando aperto ogni portone: "Pogba? Da qui al 2 settembre tutto può succedere, questo vale anche per Neymar e i nostri Bale e James Rodriguez". Una sorta di non succede, ma se succede ci sarà di divertirsi. E se può sognare il Real Madrid, anche per la Juve resta una minima fiammella di speranza pur nella difficoltà di racimolare plusvalenze per un colpo del genere che a oggi, anche economicamente, appare piuttosto improbabile.