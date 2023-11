Juventus, pazza idea Buongiorno: suggestione di mercato per ricreare la coppia in difesa con Bremer

MERCATO JUVE

Il centrale granata ricorda Chiellini e piace ai bianconeri, ma Cairo è stato chiaro: "Non penso a venderlo"

La prestazione di Alessandro Buongiorno in Ucraina-Italia ha conquistato tutti, col difensore del Torino che si è confermato una sicurezza anche per la Nazionale. Attento e duro nei contrasti quando è servito, il "capitan futuro" dei granata ha ricordato a molti lo spirito di Giorgio Chiellini, che in maglia azzurra è stato una garanzia per anni. Ma non solo, perché anche la Juventus ha goduto delle doti difensive di "Chiello" che oggi si rivedono nel 24enne Buongiorno, che si candida a essere il nome caldo per il mercato che verrà dei bianconeri. Una suggestione, al momento, per ricreare quella coppia difensiva col brasiliano Bremer che ha dato sicurezza al Toro nel passato recente.

Buongiorno infatti, stando a quanto riferito da La Repubblica Torino, è finito sul taccuino di mercato della dirigenza della Vecchia Signora che avrebbe cerchiato in rosso il suo nome. Il sinistro, la precisione negli interventi, l'animo genuino fuori dal rettangolo di gioco e il vizio del gol, infatti, ricordano un po' quel Chiellini che a Torino, sponda Juve, ha lasciato il segno nella storia dei bianconeri. E con i suoi 24 anni il granata avrebbe il giusto identikit per prendersi la difesa bianconera per anni.

Abituato alla difesa a tre, ma capace di adattarsi alla grandissima a quella a quattro come visto in azzurro, Buongiorno ha colpito per la sua duttilità e la Juventus, riferisce il quotidiano, sarebbe pronta a muoversi. Lo farebbe ancor di più guardando con ottimismo al passato recente, con la coppia Bremer-Buongiorno che ha fatto le fortune del Torino e che, se l'interesse venisse confermato e venisse successivamente piazzato l'affondo, potrebbe essere ricreata in bianconero. Vedi anche juventus Bremer: "Juve tra le migliori squadre al mondo. Mi piacerebbe la Premier"

Voci, rumors e suggestioni al momento, ma con la consapevolezza che il Torino non intende fare sconti, né tantomeno lasciar partire facilmente il suo capitano in pectore. Il Toro, infatti, di vendere Buongiorno non ha intenzione e a confermarlo è stato direttamente il presidente Urbano Cairo, che a margine del DLA Piper Sport Forum ha usato parole al miele per il suo difensore dopo l'ottima prestazione in maglia azzurra contro l'Ucraina: "Sono veramente molto orgoglioso. Lui mi ha detto che sarebbe rimasto volentieri al Torino, io gli ho detto: 'Alla grande, rimani con noi che faremo un grande campionato'. Questa è l'intesa tra noi, quindi io non penso a vendere Buongiorno". Juve avvisata.