Juventus, Marchisio scalda i tifosi: "Aspettando Suarez..."

La semplice speranza di un tifoso bianconero o un vero e proprio indizio di mercato? Nei giorni in cui la trattativa tra la Juventus e Luis Suarez sembra farsi più calda che mai, Claudio Marchisio ha deciso di incendiare ancora di più i suoi follower con un post criptico: "Welcome september - ha scritto sui social a corredo di una sua foto in una Torino uggiosa - Aspettando Luis Suarez...?!?". Una frase che rende ancora più trepidante l'attesa per capire quale sarà il futuro del 'Pistolero'.