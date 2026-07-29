Juventus, la trattativa per Kolo Muani si sblocca nella notte: accordo a un passo

La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Randal Kolo Muani. Accelerata nelle ultime ore per l’attaccante francese, con la Vecchia Signora e il Paris Saint-Germain a un passo dall’accordo definitivo.
Già nella serata di lunedì si parlava di ore decisive per il possibile ritorno del classe 1998 a Torino, con Luciano Spalletti che ha insistito fortemente per concludere positivamente la telenovela delle ultime settimane.
Juve e Psg potrebbero andare a dama per Kolo Muani grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus, quest’ultimi aumentati e decisivi per sbloccare la situazione, così come la clausola sulla possibile futura rivendita.
L’attaccante aveva già giocato nella Juventus tra gennaio e giugno 2025, raccogliendo 22 presenze complessive accompagnate da 10 reti e 3 assist tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club.
Nell’estate scorsa, l’allora dg bianconero Damien Comolli aveva trattato a lungo con il Psg per cercare di confermarlo possibilmente con un nuovo prestito condizionato, ma aveva trovato difficoltà sulla valutazione fatta dal club parigino e alla fine aveva ripiegato su Openda negli ultimi giorni di mercato.
Un anno e un prestito al Tottenham dopo, stavolta sembrano esserci tutte le condizioni per il secondo capitolo di Kolo Muani con la Juventus.