Juventus, l'agente di Dyabla domani in Italia per il rinnovo

PRIMO PASSO

Ingaggio da 8 milioni più bonus e inserimento di una clausola

Se ne parla da mesi, ora è arrivato il momento del confronto faccia a faccia. Paulo Dybala e la Juventus i vedranno domani per discutere del rinnovo del contratto e dell'adeguamento dell'ingaggio. L'agente dell'argentino, Jorge Antun, sarà a Torino per incontrare la dirigenza bianconera e capire così quali possono essere i margini di manovra per tenere ancora la 10 sulle spalle del suo assistito. afp

Massimiliano Allegri ha fatto sapere sin da subito di voler puntare sul talento di Paulo per rilanciare il progetto Juve. E' questo, quindi, il momento migliore per parlare anche di cifre e ingaggio.

Le intenzioni delle parti sono chiare: rimanere insieme e anche a lungo con un rinnovo e un ingaggio che potrebbe arrivare (e sicuramente arriverà) a 8 milioni di euro a stagione più eventuali bonus e l'inserimento, probabile, di una clausola.

La partita è appena partita... domani il primo round. Poi solo l'attesa dell'annuncio e la stretta di mano. Un modo per sposare la Juventus a lungo.