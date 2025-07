Juve, l'assenza al raduno costerà cara a Douglas Luiz: multa tra i 40 e i 120 mila euro

Dunque sotto con le opzioni e le trattative. Al momento per il brasiliano si lavora a un prestito oneroso con obbligo di riscatto e sulle sue tracce ci sarebbero alcuni club di Premier e uno in Turchia. per il brasiliano in pole ci sarebbe l'Everton, ma avrebbero mostrato un certo interesse anche di Nottingham Forest e West Ham. Ma il giocatore piace non solo in Inghilterra. Stando a Fanatik, infatti, Douglas Luiz sarebbe finito nel mirino anche del Fenerbahce con José Mourinho entrato personalmente in scena per provare a convincere il calciatore. Alla Continassa Douglas Luiz è un caso e, in attesa che il giocatore si presenti a Torino, urge trovare la quadra in tempi brevi.