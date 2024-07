Juventus, conto alla rovescia per Khephren Thuram: in arrivo a Torino per visite e firma

JUVENTUS

Il centrocampista francese sbarcherà a Torino nelle prossime ore, poi visite e firma per iniziare l'avventura in bianconero

© Getty Images Tutto pronto in casa Juventus per accogliere Khephren Thuram, il terzo acquisto del mercato bianconero. Il centrocampista francese, in arrivo dal Nizza, è infatti atteso a Torino già dalle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi, come da prassi, per firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi cinque anni. Lo sbarco nel capoluogo piemontese dovrebbe avvenire nella mattina di martedì, col figlio dell'ex juventino Lilian che farà poi tappa al JMedical per le visite.

Un programma che è fitto di impegni per il neo acquisto della Juventus che sarebbe già pronto e arruolabile per Thiago Motta in vista dell'inizio del raduno pre-stagionale. Se tutto va come deve andare, senza ritardi o intoppi nelle visite, Thuram arriverebbe al JMedical proprio nella mattina di martedì 9 luglio, alla vigilia del ritiro, per poi iniziare la sua avventura in bianconero.