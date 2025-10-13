Serie C, Bertotto è il nuovo allenatore del Picerno

Valerio Bertotto è il nuovo allenatore del Picerno (serie C, girone C). Subentra a Claudio De Luca, esonerato dopo nove giornate in cui la squadra lucana, ora al tredicesimo posto su 20, ha ottenuto nove punti. Nelle ultime due stagioni, Bertotto - da giocatore oltre 300 presenze in serie A e quattro con la Nazionale - ha allenato il Giugliano, sempre nel girone C della serie C. In una dichiarazione diffusa dall'ufficio stampa della società rossoblù, il direttore generale Vincenzo Greco ha messo in evidenza che è stato scelto Bertotto "per la sua competenza, la sua mentalità e il suo modo di vivere il calcio, che riteniamo pienamente in linea con i nostri valori. In queste ore abbiamo valutato con attenzione e serenità la direzione da intraprendere, individuando in lui il profilo giusto per dare continuità al nostro percorso. Bertotto porta esperienza, carisma e un approccio moderno alla gestione del gruppo: qualità che si sposano con la filosofia del Picerno", ha concluso il dirigente.