Inter, si valuta la cessione di Bisseck all'Eintracht

Yann Bisseck non è tra le prime scelte di Christian Chivu e l'Inter starebbe valutando una sua cessione già nel mese di gennaio. Come riferito da Sport Bild, sul difensore ci sarebbe l'interesse dell'Eintracht Francoforte, che già lo aveva seguito ai tempi dell'Aarhus in Danimarca. Di recente, il club tedesco aveva provato ad aprire una trattativa anche in estate, senza però affondare il colpo vista la richiesta dei nerazzurri giudicata troppo alta. I contatti, però, non si sarebbero mai interrotti e tutto potrebbe riaprirsi a gennaio.