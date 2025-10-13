Logo SportMediaset
Mercato

Szczesny, parla la mamma: "Aveva deciso di smettere, ma non si può dire no al Barcellona"

13 Ott 2025 - 18:13
© Getty Images

© Getty Images

Quando il Barcellona chiama, non si può dire di no. La conferma arriva da Alicja Szczesna, mamma di Wojciech Szczesny, che ha spiegato la scelta del portiere polacco dopo l'addio alla Juventus e la decisione di ritirarsi dal mondo del calcio: "Wojcieh è un adulto, non gli faccio mai pressioni. Sa di cosa ha bisogno nella vita. Queste sono le sue decisioni e rispetto sempre tutte le sue scelte - ha spiegato Szcezesna in un'intervista a TVP Sport -. So che se non fosse stato per il Barcellona, Wojciek si sarebbe ritirato definitivamente. Non si può dire di no a un club del genere. Chi non vorrebbe giocare per il Barcellona? Wojciek voleva fare sul serio quando ha deciso di porre fine alla sua carriera. È andata così, ma come potete vedere, è felice, realizzato, ha altri trofei all'attivo e contiamo sulla Champions League"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

Pastorello: "Vi dico la verità su Inzaghi-Al Hilal. Lukaku tornerà più forte, Krstovic all'Atalanta a lungo"

Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

19:29
Inter, si valuta la cessione di Bisseck all'Eintracht
18:13
Szczesny, parla la mamma: "Aveva deciso di smettere, ma non si può dire no al Barcellona"
17:37
Serie C, Bertotto è il nuovo allenatore del Picerno
17:10
Roma, per Celik obiettivo rinnovo
16:27
Gerrard dice no ai Rangers: scozzesi senza allenatore