Szczesny, parla la mamma: "Aveva deciso di smettere, ma non si può dire no al Barcellona"

Quando il Barcellona chiama, non si può dire di no. La conferma arriva da Alicja Szczesna, mamma di Wojciech Szczesny, che ha spiegato la scelta del portiere polacco dopo l'addio alla Juventus e la decisione di ritirarsi dal mondo del calcio: "Wojcieh è un adulto, non gli faccio mai pressioni. Sa di cosa ha bisogno nella vita. Queste sono le sue decisioni e rispetto sempre tutte le sue scelte - ha spiegato Szcezesna in un'intervista a TVP Sport -. So che se non fosse stato per il Barcellona, Wojciek si sarebbe ritirato definitivamente. Non si può dire di no a un club del genere. Chi non vorrebbe giocare per il Barcellona? Wojciek voleva fare sul serio quando ha deciso di porre fine alla sua carriera. È andata così, ma come potete vedere, è felice, realizzato, ha altri trofei all'attivo e contiamo sulla Champions League"