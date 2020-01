Juventus, il Bayern Monaco rivuole Douglas Costa

JUVE, COSA FAI?

Il Bayern Monaco rivuole Douglas Costa su precisa indicazione dei senatori dello spogliatoio, la notizia rimbalza dalla Germania e movimenta il mercato della Juventus. Secondo la Bild un sondaggio interno allo spogliatoio bavarese avrebbe indicato nel brasiliano l'arma da riportare a Monaco (77 partite e 14 gol dal 2015 al 2017) già a gennaio anche se, al netto di discorsi di opportunità, l'idea di un prestito con diritto di riscatto non scalda i cuori bianconeri.

L'idea sarebbe nata da un incontro tra l'allenatore Flick e alcuni rappresentanti dello spogliatoio, tra cui Neuer, Müller, Kimmich e Lewandowski, dopo un allenamento a Doha. dove il Bayern ha svolto il ritiro invernale. Il cambio di modulo di Sarri, ora passato al 4-3-1-2, non favorisce un esterno offensivo come Dogulas Costa che sta trovando poco spazio, solo 380' da inizio stagione anche e soprattutto per molti problemi fisici.

Ma il brasiliano è un'arma da usare pure a partita in corso, prezioso nel saltare l'uomo, crossare e andare al tiro. Un giocatore da Champions League. Non a caso era stato tra i più positivi ad inizio anno quando ancora la Juve giocava col 4-3-3. Se anche i bianconeri pensassero di privarsi di Douglas Costa, non sarebbe comunque per un prestito con diritto di riscatto: eventualmente solo a titolo definitivo e per chiudere un affare del genere entro fine gennaio i tempi sono strettissimi.