Juventus, Higuain torna a casa: lo vuole il River Plate

L'INDISCREZIONE

Gonzalo Higuain torna a casa. Niente a che vedere con le restrizioni degli ultimi tempi o le polemiche per il ritorno in Argentina del Pipita durante la quarantena per stare accanto alla madre malata. Dall'Argentina si sono spinti oltre: nel futuro dell'attaccante della Juventus ci sarebbe il River Plate, la squadra che ha lanciato nel grande calcio. "Sarebbe bello averlo qui" la voce raccolta dal Clarin da un dirigente del club.

Il "figliol prodigo" lo etichetta il quotidiano argentino nel raccontare un primo timido tentativo d'approccio del suo club, il River Plate, citando poi una dichiarazione di un importante, quanto anonimo, dirigente del club. "Sarebbe bello..." e intorno a questa apertura si è aperto un mondo.

Di certo c'è che il futuro alla Juventus di Gonzalo Higuain non è così sicuro, nonostante la stima incondizionata di Sarri. Nell'estate 2019 l'argentino è stato sul mercato per diverse settimane, ma con il contratto in scadenza nel giugno 2021, nella prossima sessione la società bianconera dovrà cercare di fare cassa per evitare di perderlo a costo zero. Difficile un rinnovo e, sempre secondo il Clarin, l'ipotesi di una rescissione consensuale non sarebbe da escludere.

La Juventus, come moltissimi altri club, potrebbe dover rivedere il monte ingaggi e quello del Pipita è uno dei più importanti.