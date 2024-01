Juventus, Giuntoli non si sbottona: "Allegri? Solo una battuta. Guardiamo il quinto posto"

TRA CAMPO E MERCATO

Il ds bianconero sul mercato: "Kean ha richieste, se partirà il nostro mercato è chiuso"

Le strade in campionato di Inter e Juventus per un mese abbondante saranno caratterizzate dall'asterisco del recupero che i nerazzurri dovranno disputare contro l'Atalanta, ma in casa bianconera si prosegue per la strada del profilo basso. Dopo le parole di Allegri a fare da eco ci ha pensato il ds Cristiano Giuntoli che ha colto l'occasione per difendere il proprio tecnico dalle recenti polemiche sul "guardia e ladri" dopo l'ultima partita: "Era solo una battuta da buon toscano, voleva sdrammatizzare le polemiche".

Proprio di corsa scudetto lo stesso Giuntoli - premiato al Globe Soccer Awards a Dubai - non vuole sentire parlare: "Noi continuiamo a guardare il quinto posto, vogliamo restare ben lontani e la gara di Lecce sarà molto importante in tal senso. L'ambizione però ci vuole sempre anche negli anni di transizione e la nostra per questa stagione è tornare in Champions League anche per valorizzare di più i nostri ragazzi".

A due settimane scarse dalla chiusura del mercato invernale la posizione della Juventus è chiara: "Kean ha tante richieste, noi stiamo valutando il da farsi con il suo agente per il suo bene e anche per il nostro. Anche dovesse partire, il nostro mercato è chiuso. Siamo contenti del nostro percorso e quindi dobbiamo continuare così".