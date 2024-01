Juventus, Giuntoli: "Vlahovic non è sul mercato. Rabiot? Fiduciosi per il rinnovo"

JUVENTUS

Il football director bianconero a Sportmediaset: "Per il momento nessuna occasione per noi sul mercato"

Cristiano Giuntoli ha parlato anche del mercato della Juventus prima del match di Coppa Italia contro la Salernitana, pur senza sbottonarsi troppo: "Non sappiamo niente di offerte dell'Arsenal per Vlahovic, ma il giocatore non è sul mercato - le parole del football director bianconero a Sportmediaset -. Rinnovo di Rabiot? Noi cerchiamo un rapporto forte con i nostri calciatori e il loro entourage, questo rapporto c'è anche con Rabiot, siamo contenti e fiduciosi di poter stare insieme".

Al momento non sembrano esserci nuovi innesti all'orizzonte: "In questo momento non abbiamo occasioni ideali né tecnicamente né economicamente parlando, questo vale per Terracciano e per Felipe Anderson - ha proseguito l'ex dirigente del Napoli -. Numericamente non direi che ci serve un centrocampista, ci sono ragazzi bravi che hanno trovato meno spazio, vedi Nicolussi Caviglia, Miretti o Iling junior. La rosa c'è, il mister è contento e lavoriamo a testa bassa".