Juventus, Giuntoli: "A gennaio priorità difensore centrale. Skriniar? Prematuro"

"Un difensore centrale o una punta? Un difensore centrale". Questa la priorità del mercato della Juve a gennaio: parola del Football Director bianconero Cristiano Giuntoli prima della gara di campionato a Udine contro i friulani. "Sicuramente l'infortunio di Bremer è stato pesante, però devo dire che abbiamo internamente delle soluzioni valide. In questo momento abbiamo tanti infortunati e abbiamo avuto il problema della gestione delle forze. Tante partite messe insieme ci hanno fatto essere meno brillanti in alcune occasioni e più brillanti in altre. Skriniar? In questo momento è prematuro, le cose cambiano continuamente. Al momento non ci stiamo muovendo, siamo alla finestra."