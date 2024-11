Juve, è un ottobre "horribilis": senza Bremer la difesa fa acqua da tutte le parti

Il dato crolla negli ultimi due match (sei reti incassate tra Inter e Parma) e se è naturale che la fase difensiva non sia demandata al singolo, è altrettanto vero che Bremer è di quei giocatori che sanno "guidare" i compagni, rafforzandone la qualità. In questo senso, Danilo e Gatti - più fragili, se non addirittura meno credibili - sembrano patirne la mancanza in modo particolare. Se poi il rientro difensivo anche di altri elementi è lento o impreciso, ecco che il ragionamento si estende ai tiri che subisce la Juventus: uno-due a partita a inizio stagione, sette-otto adesso. Segno inequivocabile di quanto, in mezzo al campo, serva poi anche un filtro maggiore.