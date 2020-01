Juventus, Kulusevski a Torino per le visite mediche

NUOVO ACQUISTO

In attesa di scoprire se vestirà la maglia bianconera già a gennaio o solo da giugno, Dejan Kulusevski è pronto a diventare ufficialmente un giocatore della Juventus. Il centrocampista classe 2000 è arrivato a Torino in serata, pronto a sostenere le visite mediche e i test atletici al J Medical nella mattinata di giovedì prima di apporre la firma sul contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione (a salire nel corso degli anni). Da Platini a Kulusevski

Kulusevski è stato acquistato dall'Atalanta, proprietaria del cartellino, per 35 milioni di euro più nove di bonus ma dovrebbe rimanere in prestito al Parma, dove gioca da inizio stagione, sino a giugno come annunciato ieri dal presidente gialloblù Pizzarotti. I movimenti di mercato a centrocampo però lasciano aperta anche l'opzione di anticipare l'arrivo dello svedese alla corte di Sarri già durante questa finestra invernale.