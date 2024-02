Juventus, futuro incerto per Rugani: “Ci chiameranno?”

Certe lacrime raccontano gioia, altre nascoste raccontano stress. C'è poi chi le lacrime se le tiene dentro dopo averle provocate con il momento più pesante della sua carriera… Daniele Rugani, per rimarcare che con lui la Juventus non perde mai e quasi sempre vince: 14 presenze, tre pareggi e 11 vittorie con quest'ultima contro il Frosinone che è tutta sua. “È un giocatore affidabile, è alla Juve da otto anni” ha detto parlando di lui Massimiliano Allegri dopo il match, ma il futuro in bianconero del difensore classe 1994 è in bilico: "Il rinnovo di Rugani? La Juve ha sempre dato grande positività nei suoi confronti - ha dichiarato il suo agente, Davide Torchia, ai microfoni di TV Play - Da parte nostra c'è totale apertura per il rinnovo e un accordo si può trovare. La domanda da fare adesso è: ci chiameranno?".