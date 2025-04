Juventus, fine del "precariato" per McKennie: in arrivo il prolungamento

La storia è questa e ormai è risaputa, tanto da scherzarci sopra. Weston McKennie inizia la stagione da separato in casa, finisce sul mercato fine alle ultime ore della sessione estiva e poi... si prende una maglia da titolare della Juventus e non la molla più. Che in panchina ci siano Allegri, Thiago Motta o Tudor. L'americano non cattura mai l'occhio, ma vuoi o non vuoi, i tifosi bianconeri se lo ritrovano sempre in campo. In ogni ruolo, chiunque ci sia in panchina. E raramente se ne lamentano. La duttilità è la sua arma vincente e ormai lo hanno capito anche a Torino, dove si stanno organizzando per evitare una terza estate con l'americano in rampa di partenza.