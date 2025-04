Juve, la situazione Conceiçao dallo sfogo social ai dubbi sul riscatto

"Un giorno sapranno..." ha scritto Francisco Conceiçao su Instagram dopo il pareggio della Juve a Roma, dove è rimasto in panchina per tutta la partita. Facile pensare a un riferimento alle scelte di Tudor che, col passaggio al 3-4-2-1 in cui sostanzialmente non c'è spazio per esterni offensivi, nelle prime due partite gli ha fatto trovare spazio solo per 24' contro il Genoa e non in una posizione congeniale al portoghese.