Juventus, Emerson Palmieri: "Sto bene al Chelsea"

19/06/2019

Maurizio Sarri ha percorso la strada che parte da Londra e arriva a Torino, Emerson Palmieri invece resterà in Inghilterra: "Sono felice al Chelsea, non ho ricevuto alcuna chiamata dalla Juventus. Sono concentrato solo sul mio club". L'esterno italo-brasiliano è un nome ricorrente negli obiettivi bianconeri in previsione della possibile partenza di Alex Sandro: un'eventualità nell'aria da almeno una stagione ma al momento mai realizzata.