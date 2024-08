Juventus e Nico Gonzalez sempre più vicini: alzata l'offerta per la Fiorentina. Poi Sancho o Conceiçao

PASSO AVANTI

Giuntoli ha messo sul piatto 32 milioni di euro più cinque di bonus per l'argentino. Si attende la fumata bianca. Contatti con gli agenti di Sancho

Nico Gonzalez è sempre più vicino ad essere un nuovo giocatore della Juventus. La società bianconera ha ritoccato l'offerta per la Fiorentina alzando la proposta a 32 milioni di euro più cinque di bonus, avvicinandosi ulteriormente alla richiesta del club viola (40 milioni). Con la volontà del giocatore di vestire in bianconero, c'è fiducia nell'ambiente juventino che la tanto attesa fumata bianca possa arrivare velocemente.

L'Atalanta è stata distanziata tra le pretendenti avendo preferito intraprendere altre strade e rientrato, almeno per il momento, il caso Lookman. Resta solo la Juventus che, alzando la propria offerta e ritoccandola per andare incontro alla Fiorentina, ha fatto un passo importante nella trattativa. Gonzalez aspetta solo la chiamata per definire il tutto.

L'argentino però non è l'unico nome caldo per l'esterno per quanto riguarda la Juventus che nei giorni scorsi è tornata a bussare alla porta del Manchester United per capire la situazione di Sancho, giocatore già cercato lo scorso gennaio prima del ritorno a Dortmund dell'inglese in prestito per sei mesi. La dirigenza bianconera ha riallacciato i rapporto con gli agenti di Sancho, ma le richieste economiche del giocatore restano al momento ancora proibitive.

Vedi anche juventus Conceição out con il Rio Ave, è a un passo dalla Juventus Dal Portogallo, invece, parlano di un trasferimento imminente alla Juventus di Francisco Conceiçao del Porto, non convocato per la sfida di campionato contro il Rio Ave in programma sabato. Record dà anche i numeri del primo approccio, rifiutato dal club lusitano senza chiudere le porte a una trattativa: 5 milioni di prestito oneroso più altri 5 legati ai bonus e 20 per il diritto di riscatto.