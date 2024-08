Dal Portogallo: Conceição out con il Rio Ave, è a un passo dalla Juventus

CALCIOMERCATO

Sembra ormai imminente il passaggio in bianconero dell'esterno classe 2002, non convocato per la sfida con il Rio Ave

© Getty Images Francisco Conceição si avvicina alla Juventus? Secondo alcune voci provenienti dal Portogallo, l'esterno classe 2002 non è stato convocato per la sfida di campionato con il Rio Ave, in programma sabato alle 18.00. Reduce da un infortunio muscolare, negli ultimi giorni Conceição ha lavorato in gruppo e l'esclusione sembra essere per motivi di mercato: secondo Record, è imminente il suo passaggio alla Juventus.

Vedi anche juventus Juve-Conceicao, la frecciata di Villas-Boas: "Detto no a proposte insensate" Il nome di Conceição non è nuovo in ottica Juventus. Nelle ultime settimane, infatti, l'esterno è stato spesso accostato al club bianconero che sta cercando profili simili per completare il reparto offensivo. Legato al Porto fino al 2029, recentemente c'è stata la prima offerta bianconera per assicurarsi il figlio d'arte: 5 milioni di euro per il prestito, altri 5 legati ai bonus e 20 circa per il diritto di riscatto. Un no secco arrivato dal Porto, che però non ha chiuso alla sua cessione.

Ora sembra essersi aperto un nuovo scenario. Fermo per un problema muscolare, proprio nella giornata di ieri, secondo A Bola, era tornato ad allenarsi in gruppo e sembrava essere a disposizione dell'allenatore dei Dragões. Una situazione che sembra essere cambiata nelle ultime ore: Conceição dovrebbe saltare la sfida con il Rio Ave e trasferirsi alla Juventus. Continuano i contatti dei dirigenti bianconeri con gli agenti del calciatori.

IL TECNICO: "CI SONO RICHIESTE DI INFORMAZIONI"

“Francisco ha una storia recente di infortuni. Se non sbaglio, ha passato 17 giorni di lavoro con il reparto medico. Ha trascorso solo cinque giorni di lavoro con il gruppo. Ho ritenuto che non ci fossero ancora le condizioni ideali per Francisco. Per quanto riguarda la Juventus, sapete che il mercato è molto attivo in questa fase. Ci sono richieste di informazioni, potrebbe essere una strada per lui, o forse no...", ha dichiarato il tecnico Vítor Bruno.